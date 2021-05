Si en ce moment la plupart des yeux sont tournés vers les morts-vivants et autres créatures horrifiques de Resident Evil 8 Village, DotEmu n’a pas hésité pas à tirer les projecteurs de son côté cette semaine pour annoncer la résurrection d’une ancienne licence LucasArts. Née en 1993 sur SNES, en tant que pionnière dans le genre run & gun mettant en scène des zombies de manière parodique, il s’agit de Zombie Ate My Neighbors qui donna une suite, un an après, sous le nom de Ghoul Patrol.

Voilà que 18 ans plus tard, les deux jeux cultes de l’ère 16-bits ont le droit à une remasterisation au sein même d’une compilation avec en supplément quelques sympathiques nouveautés. Outre quelques lissages visuels, cette édition arrivera avec un système de sauvegarde rapide ainsi qu’un mode musée pour apprécier non seulement des vidéos exclusives en compagnie du game designer Mike Ebert, mais aussi la bande-son complète du jeu, des concepts arts et autres illustrations.

Sauver leur ville d’une invasion de monstres en tout genre et repousser les forces maléfiques d’un livre maudit, Julie et Zeke seront de retour le 29 juin prochain, date de sortie de Zombie Ate My Neighbors and Ghoul Patrol sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.