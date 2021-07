The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sera disponible dans deux semaines sur nos Nintendo Switch mais en attendant, la version améliorée du jeu de Nintendo nous revient en vidéo. Pendant une minute et demie, on nous présente les améliorations apportées au titre initialement paru fin 2011 sur Wii. C’est avec la vidéo ci-dessous que ça se passe.

Au programme de cette nouvelle version, l’aide de Fay optionnelle (à invoquer à la volée pour glaner des indices en cas de besoin), la possibilité d’accélérer les dialogues ou encore de passer les cinématiques. Sachant qu’il faut aussi compter sur une sauvegarde automatique, textes d’information qui ne se répètent plus mais aussi des tutoriels moins intrusifs.

Enfin, on nous promet à nouveau un affichage plus fluide à 60 images par seconde pour ce retour de The Legend of Zelda : Skyward Sword.