À la portée des joueurs Switch depuis l’été dernier, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est prêt à s’aventurer sur de nouveaux territoires. Konami a en effet annoncé l’arrivée prochaine de son jeu de cartes sur PC, PS4 et Xbox One, dans une version dotée de plus de 900 nouvelles cartes.

Nouveaux personnages (dont Varis, Emma et Lightning) et contenu inédit extrait de la série animée Yu-Gi-Oh! VRAINS garniront également cette version de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution qui inclura, tant qu’à faire, tous les DLC et MAJ publiés sur Switch.

Sortie le 24 mars sur les nouveaux supports, alors que les joueurs Switch auront quant à eux droit à une mise à jour gratuite à la même date pour disposer du nouveau contenu.