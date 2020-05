Notre Shauni est en ébullition, Marvelous Europe a annoncé son intention d’apporter le remaster de Ys : Memories of Celceta sur les PS4 européennes. Quand ? Le 19 juin prochain. Pourquoi ? Parce qu’il existe bel et bien une base de fans de Ys sur le Vieux Continent.

Version techniquement remise au goût du jour du jeu de Nihon Falcom paru en 2014 sur PS Vita, Ys : Memories of Celceta Remaster se présentera avec un affichage à 60 images par seconde, des graphismes full HD et une maniabilité retravaillée pour la DualShock de la PS4.

Voix japonaises ou anglaises, sous-titres anglais (pas de STFR malheureusement) et édition physique sont aussi au menu de Ys : Memories of Celceta Remaster qui sera vendu 29,99€ (ou 39,99€ pour l’édition numérique Digital Deluxe avec OST et thème PS4).