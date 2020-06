Alors qu’Ys : Memories of Celceta est récemment arrivé sur nos PS4, voilà que NIS America sécurise l’avenir de la franchise en Europe et annonce la sortie en 2021 du nouvel épisode : Ys IX : Monstrum Nox.

Dans Ys IX : Monstrum Nox, les joueurs retrouveront Adol Christin alors qu’il se retrouve en prison dans la ville de Balduq. « Lors de sa détention, il rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum : une personne dotée de dons, ainsi que le pouvoir d’exorciser les monstres. Il est maintenant l’heure pour Adol de s’allier avec d’autres Monstrums pour repousser les menaces émergentes de Grimwald Nox, la dimension des ténèbres » explique NIS America.

Les six Monstrums et leurs capacités spécifiques seront au coeur de Ys IX : Monstrum Nox et permettront de découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, lesquelles seront évidemment associées à une formule que les fans connaissent bien. Ces derniers pourront aussi passer le temps en accomplissant une foule de quêtes secondaires promet NIS America.

Il va falloir se montrer patient avant de pouvoir découvrir ce prochain volet sur PS4 et Nintendo Switch qui profitera de textes en français en plus de proposer le choix entre les doublages anglais et japonais. On sait également qu’une édition spéciale Pact Edition sera commercialisée avec un min-artbook, la bande-son (sur CD ou numérique selon le support) et une jaquette réversible.