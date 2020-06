À la fin de la semaine, le label No More Robots accueillera dans ses rangs la version console du jeu de gestion narratif Yes, Your Grace de Brave at Night. Histoire de préparer au mieux cette arrivée imminente sur Nintendo Switch et Xbox One, voici venir une grosse vidéo de gameplay, ni plus ni moins que les 15 premières minutes avec la version Switch du titre.

Si vous n’êtes pas familier avec Yes, Your Grace, voilà l’occasion parfaite de découvrir ce titre lâché en mars dernier sur PC.

Rappelons qu’il est question d’y incarner un souverain qui doit à la fois veiller à la sécurité de son royaume, en gérer les hommes forts mais aussi régler les problèmes qui concernent sa propre famille, avec tout ce qu’il faut d’alliances à forger, d’histoires à découvrir et de fourberies.