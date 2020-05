Cela fait déjà plusieurs mois que les fans européens de Yakuza guettent l’arrivée de Like a Dragon, le prochain volet. Il aura fallu attendre l’épisode Inside Xbox dédié à la Xbox Series X pour avoir la confirmation que le jeu sera aussi disponible sur la prochaine console de Microsoft en plus des versions PS4, PC (Steam, Windows 10) et Xbox One.

Yakuza : Like a Dragon accompagnera la Xbox Series X à son lancement et tous les versions du jeu sortiront en même temps d’ailleurs, on ne sait juste pas précisément quand… Evidemment.

La vidéo du jour permet en tout cas de retrouver le petit nouveau de la franchise, Ichiban Kasuga, dans sa quête de vengeance après avoir été manipulé et porté les responsabilités d’un crime qu’il n’a pas commis. Nul doute que cela rappeler de bons vieux souvenirs aux fans de Kazuma Kiryu.