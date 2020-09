SEGA en parle depuis le début, la sortie sur PS5 de Yakuza Like a Dragon n’interviendra pas avant l’année prochaine. On sait désormais que c’est le 2 mars 2021 que le nouvel épisode de la célèbre franchise sera disponible sur la prochaine PlayStation, une version que les acheteurs de l’édition numérique sur PS4 pourront obtenir sans frais supplémentaire.

Cette mise à niveau gratuite, elle sera évidemment aussi de mise sur Xbox via le Smart Delivery. À une différence près : Yakuza Like a Dragon sera disponible dès le 10 novembre sur l’ensemble des consoles de Microsoft : Xbox Series X / S et Xbox One.

C’est aussi le 10 novembre que les versions PC Windows 10/Steam et PS4 arriveront, soit quelques jours avant la date initialement programmée.