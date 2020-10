SEGA a récemment mis en ligne une nouvelle vidéo de son Yakuza Like a Dragon. Baptisée La quête commence, la bande-annonce illustre toute la folie qui se dégagera de l’atmosphère du titre avec ses improbables distractions dont du kart, du baseball, des SEGA Centers et du karaoké. Pour la première fois de la série, six chansons seront même proposées en versions anglaises.

Gérer sa propre entreprise, encore une autre activité que les joueurs pourront mener dans Yakuza Like a Dragon avec Ichiban et les siens. Quand il ne sera pas question de bastonner dans les rues de Yokohama, bien sûr.

Sortie prévue pour le 10 novembre sur PC (Steam, Windows 10), PS4, Xbox One et Xbox Series S / X (avec Smart Delivery). Sur PS5, il faudra attendre le 2 mars 2021 (là encore avec mise à niveau gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4).