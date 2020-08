Dans Yakuza Like a Dragon, les joueurs pourront découvrir avec Ichiban et ses acolytes (Nanba, Saeko et Adachi) le plein de jobs. Le prochain Yakuza permettra à son héros de s’essayer à une vingtaine de différents jobs qui offriront, chacun, des compétences uniques. Jugez plutôt.

« Ichiban se voit comme le personnage principal d’un RPG et toutes ses aventures prendront la forme de combats au tour par tour » explique SEGA qui promet une expérience unique et un lot de situations évidemment loufoques.

Côté planning rien ne change, Yakuza Like a Dragon sortira le 13 novembre sur PC (Windows 10, Steam), PS4 et Xbox One mais aussi dès le lancement de la Xbox Series X. Les joueurs PS5 ne seront pas oubliés, mais ils seront servis encore plus tard.