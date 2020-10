Relativement discret depuis qu’il a été calé au 10 novembre prochain, le remake de XIII nous fait le plaisir de revenir dans l’actualité à la faveur d’une vidéo de gameplay.

Une séquence de près de trois minutes dans laquelle Microids et PlayMagic mettent en avant les armes que les fans du FPS en cel-shading de 2003 pourront retrouver dans cette nouvelle version.

44 Spécial, fusil d’assaut et bazooka pour ceux qui aiment faire du bruit, pistolet silencieux, couteau de lancer, arbalète et harpon pour les plus discrets, XIII offrira de quoi varier ses approches selon la situation du moment et l’approche privilégiée par le joueur. Côté gadgets, le grappin, le micro d’espion voire l’outil de crochetage trouveront toute leur utilité durant les missions de notre héros.

XIII sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One puis, plus tard, sur Nintendo Switch.