Difficile d’exister en ce jour de lancement de la Xbox Series X ? Même pas peur répond le FPS en cel-shading XIII dont le remake fête sa sortie aujourd’hui sur nos PC, PS4 et Xbox One. Une arrivée que l’on ne manque pas de souligner, notamment en partageant le trailer diffusé pour l’occasion par Microids et PlayMagic.

Si cette bande-annonce rappelle les grandes lignes de l’aventure initialement parue en 2003, elle permet bien évidemment d’apprécier le travail réalisé pour cette version retravaillée. Un bref aperçu est aussi visible du multijoueur local capable d’accueillir 4 joueurs maximum.

Enfin, Microids souligne l’existence d’une édition physique limitée à 50€ sur PS4 et Xbox One alors que la version Switch, elle, ne déboulera pas avant 2021.