Surprise, 2K et Firaxis sont sur le point de sortir un jeu XCOM de leur chapeau. Un certain XCOM : Chimera Squad vient en effet d’être annoncé sur nos PC pour la fin de semaine prochaine, le 24 avril.

Expérience standalone, c’est-à-dire qui n’a pas besoin d’un autre jeu XCOM pour fonctionner, Chimera Squad coûtera 9,99€ (prix de lancement) et prendra place cinq années après les événements de XCOM 2.

Cinq ans après les événements de XCOM® 2, les humains, les hybrides et les extraterrestres œuvrent tous ensemble pour bâtir une civilisation de coopération et de coexistence. Cependant, tous les habitants de la planète ne semblent pas croire en une alliance interespèce. Cité 31, une ville incarnant les idéaux pacifiques d’un monde ayant survécu à une invasion, s’oppose à de mystérieux groupes dont les projets menacent de briser cette délicate alliance. L’escouade Chimère, composée d’agents d’élite humains et extraterrestres, a pour mission de mettre fin aux menaces qui pèsent sur la ville et pourraient la plonger dans le chaos.