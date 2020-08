C’est désormais chose officielle : la Xbox Series X sera lancée en novembre. Pas de date précise dévoilée, bien que les dernières rumeurs tablent sur une sortie pour la première semaine du mois, mais l’essentiel n’est de toute manière pas là.

Halo Inifite, de « titre de lancement » à « courant 2021 »

Si Microsoft se targue de lancer sa console avec « plus de 100 jeux optimisés pour la Xbox Series X », le géant américain doit surtout composer avec l’annonce d’un retard. Et pas n’importe lequel. 343 Industries a en effet annoncé le report de la sortie de Halo Infinite. Le jeu censé être le fer de lance de la nouvelle Xbox n’arrivera finalement pas avant 2021.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

La Xbox Series X en novembre, pour jouer à quoi ?

Dans un long billet publié sur le blog officiel Xbox Wire, Microsoft tente de se consoler comme il peut. On nous rappelle ainsi une fois de plus les caractéristiques techniques de la machine, on nous souligne que plus de 50 jeux seront lancés d’ici la fin de l’année sur Xbox One avec des optimisations Series X à la clé et on nous rabâche que plus de 40 jeux déjà disponibles pour la génération actuelle se rendront disponibles sur Series X avec de nouvelles améliorations. Le tout avec le discours habituel sur le Xbox Game Pass (service dont on ne peut que louer les qualités, il est vrai).

Mais qu’en est-il des exclusivités disponibles au lancement de la Xbox Series X ? Seuls The Medium, Scorn et Tetris Effect Connected sont mis en avant par la firme de Redmond qui ajoute la mention « et d’autres » sans vraiment s’avancer…

En attendant de savoir de quoi sera vraiment fait le line-up de la Xbox Series X, ajoutons qu’il n’est pas encore fait mention de la Series S officieusement apparue plus tôt dans la semaine aux côtés du nouveau pad Xbox.