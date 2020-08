On pourrait feindre la surprise mais non, on ne s’étonne absolument pas de la mention, officieuse faut-il tout de même le préciser, d’une Xbox Series S sur ce qui semble être le futur packaging des manettes Xbox.

Selon plusieurs sources, dont The Verge qui a publié les photos que vous pouvez voir ci-dessous, le nouveau packaging du pad Xbox adopte un style épuré qui ne laisse apparaître que la marque Xbox, sans mention aucune des machines.

Il faut en effet regarder sur le côté de l’emballage pour découvrir que le pad en question est taillé pour les supports mobiles, les PC Windows 10, la Xbox One et donc la Xbox Series X et S. Si le modèle S de la prochaine Xbox n’a pas encore été officiellement présenté, il pourrait tout simplement s’agir d’une console au prix de lancement plus attractif et notamment dépourvue d’un lecteur de disque.

Concernant la manette en question, on peut ainsi apprécier le nouveau pad multidirectionnel, apercevoir les gâchettes ainsi que le nouveau bouton central de partage.

Et sinon, oui en 2020 les manettes fonctionnent encore avec deux piles AA. Qu’il en soit ainsi.