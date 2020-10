L’équipe Xbox de Microsoft a consacré un long billet à la rétrocompatibilité sur Xbox Series X et Xbox Series S. On vous propose d’en retrouver les grandes lignes ci-dessous.

Temps de chargement et optimisations visuelles

Profitant du SSD des nouvelles Xbox, les jeux Xbox et Xbox 360 (et Xbox One, du coup) rétrocompatibles sur Series S et Series X verront leur temps de chargement être « drastiquement réduits » promet Microsoft. Cela s’accompagnera également « d’un nombre d’images plus stable et plus élevé ainsi que de résolutions plus hautes », pour un confort visuel évidemment plus grand.

L’auto-HDR, fonctionnalité qui permettra d’appliquer le traitement HDR à des jeux SDR, jouera un rôle dans l’appréciation visuelle que l’on aura des jeux des anciennes Xbox sur les Series S/X. Un traitement de l’image qui n’altèrera pas le matériau d’origine nous promet-on, visuel à la clé.

Il est également question de la méthode Heutchy déjà appliquée sur Xbox One pour les jeux Xbox/Xbox 360. Cette dernière permet à des titres de la première Xbox (en 360p) et de la Xbox 360 (720p) d’être joués en 4k sur Xbox One X. Ce sera également le cas pour les futurs détenteurs d’une Series X alors que ceux qui joueront sur Series S devront se contenter d’un curseur à 1440p.

Enfin, le filtrage anisotrope sera multiplié par 16 pour les jeux rétrocompatibles sur les Xbox Series S et Xbox Series X. « Ces titres n’auront jamais été aussi beaux » se targue la firme de Redmond.

Frame rate au beau fixe

Un nombre d’images par seconde plus élevé et plus stable donc, les jeux Xbox d’anciennes générations auront aussi droit à un autre traitement de faveur côté fps. Microsoft explique en effet que « l’équipe en charge de la rétrocompatibilité a développé de nouveaux moyens de doubler le nombre d’images par seconde pour certains titres ». Tous les jeux ne seront donc pas concernés, mais voilà ce que cela donnera avec un titre comme Fallout 4.

Notons que le tout s’appuiera évidemment sur le cloud pour permettre aux joueurs (dès la Xbox 360) de retrouver leurs sauvegardes sur leur nouvelle machine.