Ce n’était qu’une question de temps mais c’est désormais chose officielle : il existe bien une Xbox Series S. Après quelques fuites sur la toile dans la nuit, Microsoft a dévoilé la machine avec un premier visuel et en a même précisé le prix chez nous : 299,99€.

Sans plus attendre, voici la #XboxSeriesS: 299,99€ pour la 🇫🇷 https://t.co/dHLjVdMhGP — Ina Gelbert (@InaGelbert) September 8, 2020

Xbox Series S : la One X en (un peu) mieux ?

On ne va pas s’étaler sur le design de cette Xbox Series S dont la large grille circulaire est déjà largement moquée sur les réseaux sociaux. Et avant les détails officiels, retenons l’essentiel pour cette petite machine : à savoir qu’elle sera dispensée de lecteur disque, qu’elle sera a priori aussi puissante qu’une Xbox One X et qu’elle sera donc calibrée pour le jeu en 1440p à 60 images par seconde.

Microsoft parle de « performances nouvelle génération » mais au regard des infos techniques qui sont avancées sur la toile, il n’est pas question de venir titiller la puissance d’une Xbox Series X. L’idée serait plutôt de rafraîchir la One X (mais sans lecteur 4K, on insiste là-dessus) tout en proposant quelques caractéristiques types de la nouvelle génération (dont le ray tracing) et en se positionnant sur un marche d’entrée de gamme.

Xbox Series S et Xbox Series X pour le 10 novembre

Du côté de la date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Windows Central croit savoir qu’elles seront toutes deux commercialisées à partir du 10 novembre avec un prix de 299,99€ pour la S donc (prix officialisé depuis) et de 499,99€ pour la X (à confirmer).

Une formule de financement via Xbox All Access serait aussi proposée, au moins outre-Atlantique, avec la possibilité de mettre la main sur la Series S à 25 eurodollars par mois contre 35 eurodollars pour la X.