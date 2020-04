On pensait tout savoir du Xbox Game Pass ce mois-ci, mais Microsoft réservait encore une petite surprise aux abonnés du service sur Xbox One.

C’est en réalité le mois prochain, le 7 mai, que les joueurs Xbox One seront gâtés avec l’arrivée de Red Dead Redemption 2 dans le catalogue des jeux du Xbox Game Pass. Il est cependant d’ores et déjà possible de pré-télécharger le jeu sur le Store, histoire d’être fin prêt le jour J.

En contre-partie, les abonnés au Xbox Game Pass devront dire au revoir à Grand Theft Auto V à partir du 7 mai prochain. Un jeu Rockstar en chasse un autre, donc.