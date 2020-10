À un mois de son arrivée, il est grand temps pour la Xbox Series X (et sa petite soeur Series S) de lancer sa campagne promotionnelle. Baptisée Power Your Dreams (ou Donnez vie à vos rêves en VF), elle fait l’objet d’un premier spot publicitaire que voici.

« Lorsque nous jouons, que ce soit sur console, PC, ou mobile, nous rêvons. » C’est le message véhiculé par ce premier spot TV dédié à la nouvelle génération de Xbox et mettant en scène l’acteur Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther).

Pour commencer à rêver, il faudra donc attendre le 10 novembre. À condition de réussir à pré-commander sa machine et ça, c’est une autre histoire.