Microsoft a fait le point sur les nouvelles sorties du Xbox Game Pass, que ce soit sur Xbox One ou sur PC.

Alan Wake en tête de liste du Xbox Game Pass en mai 2020

Depuis peu, les abonnés à ce service de jeux en accès illimité ont l’opportunité de (re)découvrir le très bon Alan Wake. Le titre de Remedy est aussi bien disponible sur Xbox One que sur PC, tout comme Cities : Skylines pour les amateurs de city-builder. Plebby Quest : The Crusades lui-aussi fait son apparition, pour la version PC de l’abonnement uniquement.

Minecraft Dungeons sera à la portée des abonnés One et PC du Xbox Game Pass dès le 26 mai nous rappelle Microsoft au passage.

Il y a peu, le Xbox Game Pass a aussi accueilli dans ses rangs Golf with Your Friends sur One et MechWarrior 5 : Mercenaries sur PC. De quoi enrichir un catalogue de plus en plus impressionnant et surtout très varié dans les genres. C’est appréciable.