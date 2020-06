En cette dernière semaine complète de juin 2020, Microsoft livre une nouvelle fournée de jeux pour son Xbox Game Pass. Sur Xbox One et sur PC, voici les titres qui intègrent le service de jeux en accès illimité.

Le plein de jeux ID@Xbox pour le Xbox Game Pass en juin 2020

Après West of Dead la semaine passée, sur One comme sur PC, il est désormais temps pour les abonnés du Game Pass de découvrir Night Call (Xbox One), Streets of Rogue (Xbox One), The Messenger (Xbox One) ou encore Observation (Xbox One et PC). Une sélection d’indés, notre préférence allant pour le Messenger de Devolver Digital‬.

Et ceux qui partent

Bien sûr, de nouvelle arrivées signifient des départs. Voici la liste des jeux qui s’apprêtent à quitter le Xbox Game Pass, dès le 30 juin.