Rentrée est synonyme de nouvelles arrivées dans le catalogue du Xbox Game Pass. Si depuis le début de semaine les joueurs PC peuvent déjà mettre la main sur Crusader Kings III, bien d’autres jeux rejoignent le service par abonnement de Microsoft en ce mois de septembre 2020 et ce, dès aujourd’hui.

Disponibles dès aujourd’hui, le 3 septembre

La compilation de jeux The Jackbox Party Pack 4 (Xbox One) déboule et avec elle, trois autres titres. Le très bon Resident Evil 7 Biohazard rejoint ainsi la liste des jeux du Game Pass (One et PC) tout comme le Metroidvania Touhou Luna Nights (One et PC).

Et si on note également la mise à disposition de World War Z (PC), ceux qui ont déjà joué au premier épisode de Tell Me Why peuvent quant à eux poursuivre leur aventure avec la mise à disposition du second chapitre.

Ceux qui arrivent ensuite…

Dès la semaine prochaine, le 8 septembre, Star Renegades (PC) viendra à son tour garnir le catalogue du Xbox Game Pass. Il sera rejoint, le 10 septembre, par une nouvelle flopée de jeux avec Disgaea 4 Complete+ (PC), Hotshot Racing (One) et enfin Tell Me Why : Chapitre 3.

Destiny 2 fera quant à lui prochainement son entrée pour les abonnés du Game Pass sur Xbox One, avec son édition comprenant les extensions Bastion des Ombres & Renégats.

Et ceux qui partent.

Des entrées c’est bien, mais cela ne se fait pas sans départ. Si NBA 2K20 a d’ores et déjà quitté le service, histoire de ne pas faire d’ombre à la nouvelle cuvée, un autre poids lourds va disparaître du Xbox Game Pass dès le 7 septembre. Il s’agit de Red Dead Redemption 2, lequel sera notamment suivi le 15 septembre de Jump Force.