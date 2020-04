Si NieR : Automata a rejoint le Xbox Game Pass le 2 avril dernier, aux côtés de Totally Reliable Delivery Service, le dernier numéro Inside Xbox a permis de découvrir les jeux à venir pour le service de jeux en accès illimité de Microsoft.

Le 9 avril, c’est à dire demain, le RPG à l’ancienne Alvastia Chronicles fera son apparition pour les abonnés au service sur Xbox One, de même que le rafraîchissant Journey to the Savage Planet dont notre test est toujours disponible en cliquant sur ce lien.

Sur PC, le menu du Xbox Game Pass est plutôt copieux avec Overcooked! 2, déjà disponible, et une chouette sélection de jeux bientôt proposés : Football Manager 2020, Alvastia Chronicles, Mistover et Stranger Things 3 : The Game.

Enfin, plusieurs titres quitteront le programme du Xbox Game Pass dès le 15 avril prochain. Découvrez lesquels :