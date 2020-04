On a déjà eu droit à une mise au point du programme d’avril 2020 du Xbox Game Pass, voilà que Microsoft en remet une couche en détaillant ce qui attend les joueurs Xbox One et PC d’ici les prochains jours/les prochaines semaines.

Xbox Game Pass, en avril 2020 sur Xbox One



Sur console tout d’abord, le service de jeux en accès illimité par abonnement accueille dès aujourd’hui The Long Dark dans ses rangs. Deux nouveautés, Gato Roboto et Deliver us the Moon, intégreront le service à leur sortie respective le 21 avril et le 23 avril. Quelques jours plus tard, le 30 avril, HyperDot fera son apparition à son tour aux côtés d’une nouveauté : Levelhead.

Plusieurs jeux quitteront en revanche le Xbox Game Pass dès le 30 avril :

Bomber Crew

Braid

Full Metal Furies

Metal Slug 3

The Banner Saga 2

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Xbox Game Pass, en avril 2020 sur PC



Tout comme les joueurs Xbox, les possesseurs d’un abonnement Xbox Game Pass sur PC auront aussi droit à Gato Roboto, Deliver us the Moon, The Long Dark, Levelhead et HyperDot.

Il faudra en plus compter sur point & click Machinarium mais aussi et surtout Gears Tactics dont on a récemment eu droit au très bon trailer de lancement.

Et comme sur One, ils seront quelques-uns à quitter le service à la fin du mois :