Le Xbox Game Pass livre l’identité des jeux qui rejoignent son catalogue en ce début du mois de juillet. Depuis hier, il est ainsi possible pour les abonnés concernés de récupérer 2 titres : le jeu de gestion de baseball Out of the Park Baseball 21 sur PC et le combattant Soulcalibur VI sur Xbox One.

La semaine prochaine, le 9 juillet, deux autres jeux rejoindront le Xbox Game Pass. CrossCode tentera ainsi de séduire les amateurs de RPG 16 bits sur Xbox One alors que sur One et PC à la fois, c’est Fallout 76 qui cherchera de nouveaux adeptes.

Au chapitre des départs, on apprend que 6 jeux quitteront le catalogue Xbox Game Pass dès le 15 juillet. En voici la liste :