Cela fait maintenant près de deux années que le Projet xCloud fait parler de lui sur la scène Xbox. La technologie de cloud gaming est enfin prête à faire sa véritable entrée dans le Xbox Game Pass (dans sa formule Ultimate) puisque c’est à partir du 15 septembre que les abonnés concernés pourront profiter de plus de 100 jeux Xbox sur leur mobile ou leur tablette Android.

Dans un peu plus d’un mois, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront ainsi profiter de titres tels que Minecraft Dungeons, Gears 5, Sea of Thieves en téléchargeant l’application Xbox Game Pass sur le Google Play Store et en liant leur compte à leur téléphone/tablette.

Quelques 22 pays auront droit à ce cloud gaming sur mobiles (dont la France mais aussi la Suisse et la Belgique) alors les marques partenaires que sont Razer, PowerA, 8BitDo et NACON présentent d’ores et déjà leurs accessoires pour profiter de ces jeux dans les meilleures conditions (manettes de voyage, systèmes d’attache, etc.). Pour info, il sera tout à fait possible d’utiliser la DualShock 4 de la PS4.