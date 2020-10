Le mois d’octobre déboule et avec lui, une nouvelle programmation pour l’excellent service du Xbox Game Pass. Dès aujourd’hui, le 1er octobre, les abonnés à ce service, désormais disponible sur mobiles Android en plus des PC et des Xbox One, peuvent télécharger le très bon DOOM Eternal (Android, Xbox One).

Les arrivées d’octobre 2020 dans le Xbox Game Pass

Le FPS de Bethesda, qui rappelle au passage le belle opération d’acquisition de Zenimax par Microsoft, est accompagné du tour récent Drake Hollow (PC) de The Molasses Flood.

À partir du 8 octobre, ce sont Brütal Legend (Xbox One), Forza Motorsport 7 (Android, Xbox One, PC) et Ikenfell (Xbox One, PC) qui rejoindront l’épais catalogue du Xbox Game Pass.

Ceux qui quittent le Xbox Game Pass en octobre 2020

Qui dit nouvelles arrivées signifie nouveaux départs. Microsoft a en effet dressé la liste des jeux qui quitteront le service à partir du 15 octobre. Si les titres suivants vous intéressent, il ne vous reste donc que peu de temps pour y jouer.

Felix the Reaper (Console & PC)

Metro 2033 Redux (Console & PC)

Minit (Console & PC)

Saints Row IV Re-Elected (PC)

State of Mind (PC)

EA Play dès le lancement des Series X et Series S dans le Game Pass : le 10 novembre

Tout est dit, l’intégration du catalogue des jeux Electronic Arts via EA Play dans le Xbox Game Pass se fera à partir du 10 novembre, date du lancement des Xbox Series X et Xbox Series S. Pour rappel ce sont les membres Ultimate qui sont concernés, lesquels pourront ensuite en profiter sur PC courant décembre.