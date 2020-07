En avril dernier, 2K annonçait son intention de faire l’impasse sur la licence WWE 2K cette année pour oublier un précédent volet trop laborieux, accorder plus de temps de développement au prochain épisode et ainsi mieux entamer le virage de la nouvelle génération.

Pas question pour autant de ne pas proposer de jeu WWE et c’est WWE 2K Battlegrounds qui se chargera de représenter la licence de jeux de catch.

Désormais attendu pour le 18 septembre sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia, WWE 2K Battlegrounds déboulera donc avec son approche arcade à expérimenter dans huit environnements (chacun avec ses propres interactions) et à travers différents modes (solo, multi local ou en ligne, campagne dont un King of the Battleground dans lequel il s’agira d’être le dernier catcheur dans l’arène.

Dernière chose, le packshot Xbox One de WWE 2K Battlegrounds (ci-dessous) laisse apparaître la mention Xbox Series X. C’est en effet de cette manière que s’afficheront bientôt les jeux Xbox One pour marquer leur compatibilité avec la future console de Microsoft.