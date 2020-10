Aussi sympathique WRC 9 soit-il, il y a bien peu de choses qui le démarquent de son prédécesseur. Le studio de KT Racing a toutefois promis des mises à jour gratuites pour corriger le tir, et la première de ces updates a bien été lâchée alors que le soft fête son premier mois d’existence.

Dans cette mise à jour d’ores et déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, six nouvelles spéciales finlandaises, l’arrivée du pilote néo-zélandais Hayden Paddon et de son co-pilote John Kennard (au volant de la Hyundai i20 WRC), ainsi qu’un mode Photo pour réaliser les plus beaux des clichés.

Pas encore de date pour la prochaine MAJ de WRC 9 mais on sait déjà qu’elle intègrera le nouveau mode Co-pilote sur lequel de plus amples infos seront données tout bientôt.