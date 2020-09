WRC 9 profite lui-aussi de la gamescom 2020 pour se montrer dans une toute nouvelle vidéo. C’est Alain Jarniou, Creative Director chez KT Racing, qui se prête au jeu de l’interview promotionnelle.

Dans cette longue séquence, on a notamment droit à une mise en avant des trois nouveaux circuits que sont le rallye du Kenya, le rallye de Nouvelle Zélande et le rallye du Japon dans les montagnes de la région de Nagoya.

Alain Jarniou passe aussi en revue d’autres éléments du jeu dont le mode Clubs, offrant l’opportunité aux joueurs de créer leur propre championnat et de le rendre accessible à leurs amis ou à toute la communauté. « Ils peuvent sélectionner jusqu’à 8 spéciales dans les pays de leur choix, la catégorie de voiture voulue et les conditions du championnat. Un mode très attendu par la communauté ! » se félicite l’éditeur, Nacon, tout en rappelant au passage la sortie du jeu pour la semaine prochaine sur PC, PS4 et Xbox One.

WRC 9 sera également disponible sur PS5 et Xbox Series X plus tard, ainsi que sur Nintendo Switch.