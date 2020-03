On a certes fini par le lâcher, mais on avoue volontiers avoir pris du bon temps avec World War Z. Lancé il y a un an avec un contenu un peu chiche, le TPS de Saber Interactive s’est régulièrement doté de nouveaux éléments et propose à présent une expérience plutôt intéressante pour les amateurs de hordes et de zombies.

Bonne nouvelle pour les joueurs PC, utilisateurs de l’Epic Games Store, ils peuvent dès à présent télécharger gratuitement World War Z (et le garder définitivement) en cliquant sur ce lien.

En marge de cette gratuité, Focus Home Interactive, son éditeur, annonce que le jeu est désormais crossplay entre PC et Xbox One. De quoi réchauffer un peu plus la communauté, d’autant plus que les joueurs PlayStation se joindront à la fête « un peu plus tard« .