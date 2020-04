Tout récemment proposé gratuitement sur l’Epic Games Store dans sa version PC, le sympathique World War Z va avoir droit aux honneurs d’une Game of the Year Edition. Focus et Saber Interactive ont annoncé la nouvelle, précisant la sortie de cette nouvelle édition pour le 5 mai sur PC, PS4 et Xbox One.

Si cette édition embarquera le jeu de base et tous les DLC qui ont été diffusés depuis sa sortie initiale (dont les missions supplémentaires, le mode Horde, les packs d’armes ou encore les packs de personnages), il sera également question d’un nouvel épisode prenant place à Marseille. En voici les premières images.

Avec Marseille, trois nouvelles missions seront proposées avec des personnages inédits et le background qui va avec. Armes inédites et (future) nouvelle classe jouable sont également au programme de World War Z : Game of the Year Edition dont voici un perçu de gameplay via IGN.