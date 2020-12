Chez jeuxvideo24 on aime les productions atypiques. Where the Heart Leads en est assurément une et cette expérience narrative, concoctée par l’équipe d’Armature Studio (The Unfinished Swan, ReCore), dévoile ses mécaniques à l’aide d’une longue bande-annonce de gameplay à découvrir ci-dessous.

Dans Where the Heart Leads, les joueurs incarneront Whit Anderson et vivront les moments clés de son existence en tant qu’enfant, parent et homme âgé. Le pouvoir de changer sa propre histoire donc, avec à la clé un script de plus de 600.000 mots, des centaines de résultats narratifs différents et des dizaines de fins à découvrir.

Des choix et les conséquences qui vont avec, il en sera donc plus que jamais question dans ce Where the Heart Leads à retrouver durant le second trimestre 2021 sur PS4 (rétro-compatible sur PS5).