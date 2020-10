Les développeurs de The Game Band s’associent à Snowman pour annoncer l’arrivée de leur jeu de réflexion Where Cards Fall au début de l’année 2021 sur PC (Steam, Epic Games Store) et Nintendo Switch.

Déjà proposé aux amateurs de l’Apple Arcade, Where Cards Fall proposera donc bientôt à d’autres joueurs de bâtir des « châteaux » de cartes pour donner vie à des souvenirs. C’est ainsi que le jeune héros du jeu pourra résoudre les puzzles oniriques et se frayer un chemin dans un univers fait d’insécurité et d’émotions fortes.

Un casse-tête attirant à l’univers singulier, à retrouver d’ici quelques mois donc.