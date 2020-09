Les danois de Triple Topping, avec le soutien de Future Friends Games, donnent de nouvelles de leur aventure narrative Welcome to Elk. Mieux encore, le jeu basé sur de multiples récits biographiques possède désormais un bon de sortie sur PC et Xbox One : le 17 septembre prochain.

L’île d’Elk sera donc bientôt à la portée des joueurs désireux d’embarquer dans un périple plein de surprises, à base de mini-jeux, d’histoires « réelles » et de personnages dont les histoires sont censés refléter notre propre vie, dans les bons comme les mauvais moments.

Welcome to Elk c’est aussi une direction artistique à part (avec des graphismes dessinés à la main), bref un étonnant cocktail dont on vous donnera notre avis plus tard dans le mois.