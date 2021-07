Envie de partir à la conquête de l’Ouest avec une touche de fantastique ? Alors Weird West est fait pour vous. C’est WolfEye Studios et Devolver Digital qui annoncent l’arrivée de cet action-RPG pour l’automne prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une nouvelle bande-annonce de gameplay a également été diffusée pour nous plonger dans l’univers mystique de ce titre développé par d’anciens devs de Dishonored et Prey.

Aux traditionnels hommes de loi et bandits s’ajouteront des créatures fantastiques dans ce Weird West. On y retrouvera un groupe de cinq héros, les Five Journeys. Avec eux, on embarquera dans une aventure où les choix auront un impact sur l’évolution du monde qui nous entoure.

L’ensemble offrira un cocktail dont la vidéo du jour donne un bon aperçu. De quoi avoir envie d’en voir plus.