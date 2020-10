Ubisoft fait coup double pour Watch Dogs Legion et diffuse deux nouvelles vidéos de son jeu principalement développé par Ubisoft Toronto. La première s’attarde sur l’histoire racontée dans ce nouvel épisode alors que la seconde présente le contenu post-lancement du jeu.

Watch Dogs Legion, voici leurs histoires

Prenant place à Londres, faut-il le rappeler, Watch Dogs Legion nous invitera à mener la résistance face à une entité terroriste Zero Day. Un combat qui verra le joueur avoir la possibilité de prendre le contrôle d’innombrables personnages pour profiter d’autant de profils/compétences différent(e)s.

Watch Dogs Legion, et après ?s

Outre son histoire, Watch Dogs Legion proposera du multijoueur en ligne via une mise à jour gratuite déployée le 3 décembre. À cette date, il sera possible d’explorer Londres avec trois amis pour participer à des activités secondaires. Des missions coop de 2 à 4 joueurs feront également leur apparition alors que des missions Tactical Ops pour 4 joueurs seront à la portée de ceux qui aiment évoluer en équipe.

Côté PvP, Watch Dogs Legion accueillera à la même date, toujours le 3 décembre donc, un mode Spiderbot Arena pour des sessions de 4 à 8 joueurs mettant à l’honneur les fameux robots spiderbots.

En 2021, Ubisoft parle de l’arrivée de nouveaux personnages avec des compétences inédites, de nouvelles missions et d’un mode New Game Plus pour ceux qui auront déjà terminé l’aventure.

Enfin, les futurs acquéreurs du Season Pass de Watch Dogs Legion auront quant à eux l’accès à une histoire inédite. Baptisée Bloodline, elle sera jouable en campagne solo et en ligne, mais aura surtout la particulaarité de mettre en scène Aiden Pearce (du premier Watch Dogs) et Wrench (Watch Dogs 2), en okus de deux autres personnages inédits : Darcy et Mina.

Voilà, vous savez à peu près tout sur ce qu’Ubisoft prépare pour les prochaines semaines/les prochains mois qui suivront la sortie de Watch Dogs Legion le 29 octobre sur les supports actuels, le 10 novembre sur Series X / S puis le 12 novembre sur PS5.