La machine est lancée pour Watch Dogs Legion et le jeu, toujours attendu pour le 29 octobre, revient avec un long trailer.

Résistance, tel est le nom de cette bande-annonce en français, met en avant la possibilité offerte par le jeu de recruter n’importe quel PNJ de ce Londres virtuel. Des personnages qu’il faudra sélectionner en fonction de leurs compétences et de leur potentiel, mais aussi selon la manière dont on voudra mener l’action dans le jeu.

Watch Dogs Legion sera tout d’abord disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia puis, à leur lancement respectif, sur PS5 et Xbox Series X.