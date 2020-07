Pour ouvrir le bal de sa présentation en ligne Ubisoft Forward, c’est Watch Dogs Legion qu’Ubisoft a choisi. Le jeu a tout d’abord été daté, avec une sortie calée au 29 octobre sur PS4, Xbox One, Stadia et PC (Epic Games Store et Ubisoft Store), mais surtout une longue séquence de gameplay a été diffusée.

Voici la vidéo en question, pour les retardataires et ceux qui veulent se payer une nouvelle séance.

Dans cette large exhibition, Watch Dogs Legion montre surtout son concept du Play as Anyone qui permettra de recruter/incarner n’importe quel PNJ croisé dans les rues de Londres. Autant de profils différents pour autant de manières d’aborder les missions, Watch Dogs Legion mise beaucoup sur cette variété.

Le jeu sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X à leur lancement respectif, alors que des éditions Gold, Ultimate et Collector (avec une réplique lumineuse de 38 cm du masque « Couronne DedSec ») sont d’ores et déjà à découvrir pour les plus impatients.

Dernière chose, le court-métrage Tipping Point créé par Alberto Mielgo peut aussi être (re)visionné. C’est ci-dessous que ça se passe.