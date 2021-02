S’il était initialement promis pour le mois de décembre, le mode en ligne de Watch Dogs : Legion sera finalement au rendez-vous le 9 mars prochain.

Ubisoft a tout récemment confirmé la chose, précisant une fois encore que cette arrivée se fera via une mise à jour gratuite et qu’elle sera accompagnée de deux nouvelles missions solo (Protocole Gardien et Pas en notre nom) pour les détenteurs du Season Pass.

Pour le 9 mars

En ligne, Watch Dogs : Legion permettra la coopération avec 3 autres joueurs max pour former une équipe et explorer librement le Londres de jeu (avec événements, défis et activités annexes à la clé). Des missions inédites en coop (du 2 à 4 joueurs) seront aussi de la partie ainsi qu’une première opération tactique (4 joueurs), baptisée Leader du Pack et composée de cinq missions scénarisées.

Enfin, un mode PvP sera proposé avec des parties d’arachnobots armées à la clé. Le tout reposera sur un système de progression propre au multi avec récompenses à débloquer et améliorations à glaner.

Et au-delà ?

Watch Dogs : Legion ne s’arrêtera pas à cette première MAJ online et accueillera gratuitement, dans le courant de l’année, un nouveau mode PvP (Invasion), de nouvelles missions en coop et des personnages.

Ceux qui ont misé sur le Season Pass pourront compter sur des missions DedSec supplémentaires, l’extension Bloodline ou encore de nouveaux héros jouables (dont Aiden Pearce et Wrench).