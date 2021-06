Comme prévu, la prochaine extension de Watch Dogs Legion a été mise en avant à l’occasion de l’édition 2021 de l’Ubisoft Forward. Le show E3 2021 d’Ubisoft a permis de préciser l’arrivée de ce DLC baptisé Bloodline et donc dédié aux personnages principaux des précédents Watch Dogs : Aiden Pearce et Wrench.

Côté planning tout d’abord, Watch Dogs Legion : Bloodline est attendu pour le 6 juillet sur PC et consoles. Evidemment accessible via le Season Pass à 30€, ce contenu pourra aussi être acheté seul en échange de 15€.

Pour ce qui est de l’histoire racontée dans Watch Dogs Legion : Bloodline, on sait qu’elle mettra en opposition Aiden et Wrench. Le premier se retrouve forcé de poursuivre le second, sous pression du laboratoire high-tech de Broca Tech. En plus d’une quête principale inédite prenant place avant les évènements de Watch Dogs Legion, l’extension proposera aussi son lot de quêtes secondaires pour chaque perso.

Enfin, ceux qui mettront la main sur Watch Dogs Legion : Bloodline se verront offrir la possibilité d’ajouter Aiden Pearce et Wrench à leur résistance DedSec (pour la campagne solo et/ou le multi).