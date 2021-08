Le très bon Wasteland 3 célèbrera bientôt son premier anniversaire. Lors de la conférence Xbox, à l’occasion de la gamescom 2021, inXile entertainment et Prime Matter ont annoncé l’arrivée le 5 octobre de la seconde et dernière extension de leur jeu. Baptisé La Secte de la Sainte Détonation (Cult of the Holy Detonation en VO), ce DLC a droit à son premier trailer.

Nouveaux personnages, nouvelles armes, ennemis inédits et une quête pour lever le voile sur le mystère de la « Sainte Détonation » dans la base de Cheyenne Mountain, voilà ce qui attend les joueurs de Wasteland 3.

Quant à ceux qui ne possèdent encore pas le jeu de base, l’édition Colorado Collection a été annoncée. Sans surprise, elle regroupera le jeu et ses deux extensions avec, en bonus, de l’équipement bonus Colorado Survival Gear.