Il n’y a pas que la PS5 dans l’actualité du jour. Deep Silver et inXile Entertainment nous le rappellent avec un nouveau trailer pour Wasteland 3 dans lequel on nous parle des différentes factions présentes dans le jeu.

Malheureusement au moment de son camp le joueur devra bien se faire à l’idée que ces factions sont toutes plus tordues les unes que les autres. Les Patriarch’s Marshals se présentent comme des défenseurs de la justice mais agissent comme de véritables tortionnaires, les Gippers abattent tous ceux qu’ils soupçonnent d’être des communistes (et ils soupçonnent évidemment tout le monde) et les Hundred Families n’agissent que pour leur bien.

Il existe encore bien d’autres factions à découvrir dans Wasteland 3 qui offriront toutes aux joueurs l’opportunité de changer le cours des choses d’une manière ou d’une autre.

Prévu sur Xbox One (Xbox Game Pass), PS4 et PCV (Windows, Mac et Linux) Wasteland 3 sera disponible dès le 28 août prochain.