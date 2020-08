Plus que quelques jours avant l’arrivée de Wasteland 3 sur les PC, PS4 et autres Xbox One. Pour faire patienter les joueurs, Deep Silver et inXile Entertainment illustrent le mode coopératif de leur jeu avec un trailer visible ci-dessous.

Wasteland 3 sera le premier volet de la série à proposer de la co-op, offrant l’opportunité aux joueurs de s’associer pour progresser ensemble ou de se séparer pour évoluer chacun de son côté, quitte à se retrouver plus tard. Une partie co-op qui n’empêchera donc pas, ensuite, de continuer en solo avant, pourquoi pas, de reprendre l’aventure à deux.

La co-op et bien d’autres éléments de ce Wasteland 3, on vous en parlera tout prochainement avec notre test du jeu.