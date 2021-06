Depuis hier, les heureux possesseurs de Wasteland 3 ont l’opportunité de replonger dans le titre d’InXile Entertainment grâce à la sortie du DLC The Battle of Steeltown (11,59€). Une arrivée sur PC et consoles que Deep Silver, l’éditeur, ne passe évidemment pas sous silence puisqu’on a droit à un trailer de lancement que voici.

Direction le complexe industriel de Steeltown dans cette extension. Un lieu en proie au chaos dans lequel le joueur et ses Rangers vont tenter de remettre de l’ordre, ou pas. En plus d’une nouvelle histoire et de toutes les quêtes qui vont avec, Wasteland 3 : The Battle of Steeltown introduit de nouvelles mécaniques de jeu (dont l’utilisation des armes non léthales). Le DLC propose bien évidemment son lot de nouveaux ennemis ainsi que de nouvelles armes, armures.

Autant d’éléments sur lesquels nous reviendront prochainement à l’occasion d’un décorticage en règle de The Battle of Steeltown.