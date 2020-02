Cette semaine, les adorateurs de beat ’em up ont vu apparaître la nouvelle entrée dans la série Warriors Orochi sur Switch, PS4 et Xbox One. Pas un épisode réellement inédit cela dit, mais plutôt Warriors Orochi 4 : Ultimate qui, comme son nom l’indique, est une version améliorée du précédent volet.

Nouveaux personnages (177 au total), nouvelle histoire et missions annexes ajoutées ainsi que l’apparition du mode Infinity, voilà à quoi s’attendre pour les fans de Dynasty Warriors et Samurai Warriors qui, de toute manière, ont certainement déjà craqué pour ce titre.

Restez dans les parages : on en profitera pour vous livrer, d’ici quelques jours, notre verdict sur Warriors Orochi 4 : Ultimate.