Loin de soulever notre engouement à son lancement l’année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, Warhammer Chaosbane va s’offrir une seconde chance à la faveur d’une réédition sur PS5 et Xbox Series S/Series X. Baptisée Slayer Edition, elle embarquera le jeu de base en 4K/60fps avec toutes ses mises à jour, tous ses DLC et du nouveau contenu.

Un nouveau personnage, Jurgen Haider le Répurgateur, et d’autres éléments inédits seront également au programme du hack’n slash de Eko Software.

Vous possédez le jeu sur les supports actuels ? Le contenu de la Slayer Edition sera proposé en tant que DLC payant mais un patch gratuit permettra tout de même de profiter d’autres améliorations des hubs plus grands pour les actes 1 et 2, un acte 2 avec plus d’ennemis et, de manière générale, un bestiaire étoffé.

Près de 6 minutes de gameplay de Warhammer Chaosbane : Slayer Edition sur Xbox Series X ont été mises en ligne pour l’occasion. On vous laisse apprécier ça.