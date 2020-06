Disponible depuis 1 année et demie sur PC, le Warhammer 40,000 : Mechanicus des français de Bulwark Studios va bientôt faire son apparition sur consoles.

Kasedo Games (label de Kalypso Media pour les jeux téléchargeables) a annoncé la nouvelle, précisant son arrivée pour le 17 juillet sur PS4, Switch et Xbox One et diffusant un long trailer de gameplay.

De quoi se familiariser avec l’Adeptus Mechanicus et son gameplay retravaillé pour nos pads, Kasedo Games faisant également savoir que le DLC Heretek (cinq missions supplémentaires) sera inclus dans cette édition console aux côtés de la bande-son, d’un artbook numérique et de nouvelles armes de mêlées.