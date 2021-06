Même s’il n’a droit qu’à une bande-annonce teaser en guise de première vidéo, le fraichement annoncé Warhammer 40,000 : Chaos Gate – Daemonhunters a émoustillé plus d’un joueur lors du Warhammer Skulls Festival. Un jeu de rôle tactique et dynamique au tour par tour développé par Complex Games et pris en charge par Frontier Foundry (label de Frontier Developments) dont quelques informations ont été données.

Pas attendu avant 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), ce nouveau volet mettra en scène l’opposition entre « la plus grande arme de l’humanité, les Grey Knights (Chevaliers Gris), et les forces corruptrices du Chaos ».

Avec son histoire écrite par Aaron Dembski-Bowden, auteur bien connu des fans de l’univers de Warhammer 40K, ce tactical racontera la lutte des fameux guerriers d’élite face un complot galactique visant à infecter des mondes avec une peste cosmique.

Si Warhammer 40,000 : Chaos Gate – Daemonhunters se fait encore bien discret, un trailer sera présenté en août prochain promet Frontier. Un site teaser peut être consulté à cette adresse pour les curieux.