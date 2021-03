Après le succès de Arizona Sunshine, le futur de Vertigo Games se dessine toujours en réalité virtuelle avec la sortie l’été prochain de leur nouveau bébé : After the Fall.

Jouable en coopération à 4 joueurs (avec cross-play), After the Fall nous plongera en territoire gelé et hostile « dans une version post-apocalyptique du Los Angeles des années 80 ». Les joueurs y affronteront des hordes de créatures proches des zombies, avec combats de boss à la clé, capacités spéciales à utiliser, multiples armes à disposition et la promesse d’un panel de « mouvements réalistes ».

Prévu pour le PlayStation VR, les PC dotés d’un équipement VR et d’autres plateformes (à préciser), nul doute qu’After the Fall va être surveillé de près par ceux qui ont passé d’innombrables heures sur Arizona Sunshine.